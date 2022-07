V torek je bila za izpostave Uprave za zaščito in reševanje Koper, Postojna in Nova Gorica razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. In ker se zdi, da bo požarov v našem okolju vse več, se poraja vprašanje, zakaj Slovenija ne kupi kanaderja, ki lahko zajame večje količine vode kot helikopter in s tem pogasi tudi več ognja.