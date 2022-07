Zakaj smo kot družba tako nestrpni do drugačnosti?

Skozi vrsto posegov je že šla in tudi še bo 42-letna Lia, ki se je za operacije odločila zaradi ujetosti v napačnem telesu. Več kot štiri desetletja je živela kot moški, potem pa spoznala, da že vse življenje potiska v ozadje svoje občutke, da si v resnici želi biti ženska. Njen pogum je v mnogih vzbudil val odobravanja in izkazovanja podpore. Pa vendar se, kot vedno, med množico odprtih in sprejemljivih ljudi najdejo tudi posamezniki, ki svojo nestrpnost do drugačnosti izražajo z žaljenjem in sovraštvom. To smo občutili tudi sami, ko smo Liino zgodbo delili na družbenem omrežju, kjer se je vsul plaz žaljivih in grozilnih komentarjev. Kaj to sporoča o nas kot družbi – je drugačnost med nami res takšna težava?