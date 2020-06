Epidemije je konec, trgovine pa so ob nedeljah še vedno zaprte. V Trgovinski zbornici se sprašujejo, zakaj. Resda so v državnem zboru poslanci podprli predlog novele zakona o trgovini, ki predvideva nedeljsko zaprtje trgovin, in gre tako v nadaljnjo obravnavo, vendar pa ni še nič dokončno sprejeto.