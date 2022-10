Zakaj županja občine Trbovlje skriva dokumente o nakupu plina?

Zaradi visokih cen plina so nekatera energetska in komunalna podjetja po Sloveniji – v Kranju, Velenju in Celju – že odpovedala pogodbe svojim odjemalcem plina. Razlog je, da ne morejo prodajati plina toliko pod ceno, kot so ga pred kratkim kupovali, saj je vlada zamejila cene plina za gospodinjske odjemalce. Po visoki ceni pa je očitno plin kupila trboveljska komunala, ki ga uporablja v toplarni za ogrevanje približno 4.000 Trboveljčanov. Po kakšni ceni je komunala plin plačala, bi po vsej verjetnosti lahko izvedeli iz revizijskega poročila poslovanja komunale, ki ga je junija naročila županja Trbovelj, a ga zdaj skriva kot kača noge.

4000 občanov Trbovelj, ki so priključeni na trboveljsko toplarno, z zaskrbljenostjo gleda, kakšne bodo cene ogrevanja pozimi. "Izračunala sem, da sem mogla sedaj dati 50 evrov več za komunalo. Zime se bojim, vsi se je bojimo," pravi ena od odjemalk. Občina Trbovlje ima trenutno najvišje cene ogrevanja. Trenutna cena z DDV-jem je 220 evrov za megavatno uro, lani v enakem obdobju je bila 92 evrov, medtem ko je v Ljubljani trenutna, s septembrom zvišana cena za ogrevanje, 91,41 evra za megavatno uro. "Na disku kaže, da je 21 stopinj, kadar je bolj mrzlo, pa prižgejo na 22," razlagajo potrošniki, ki pravijo, da se zato pač bolj oblečejo, da jih ne zebe. Trboveljska županja, ki je naročila revizijo poslovanja Komunale Trbovlje, ki naj bi plin kupila po previsoki ceni, pa poročila o poslovanju na seji občinskega sveta ni hotela razkriti niti občinskim svetnikom, ampak je sejo celo zaprla za javnost. Razlog pa je, da so v poročilu osebni podatki, ki se po zakonu ne smejo razkrivati. Vsi opozicijski svetniki so zahtevali, da se poročilo razkrije. "Se je zaprlo za javnost in mi smo imeli to točko dnevnega reda na posebni seji, kjer smo bili brez telefonov, brez vsega, da se ni moglo snemati. Forenzik je predstavil izsledke revizije. Zanimiva zadeva je, da mi smo vztrajali, da Trboveljčani in Trboveljčanke dobijo izsledke revizije, ker bomo mi odgovarjali oziroma plačevali velike položnice. Jaz kot vodja svetniške skupine, niti naši svetniki, tega poročila nismo mogli niti prebrati, niti ga nismo dobil v roke," razlaga Borut Dolanc, občinski svetnik Občine Trbovlje o tem, kako je potekala seja.

icon-expand Plinovod FOTO: Shutterstock

Županja občine Trbovlje niti ni hotela dajati dodatnih pojasnil, so pa pred dnevi poslali sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da sta poročilo in povzetek zaradi svoje vsebine označena kot poslovna skrivnost, vsebujeta pa tudi osebne podatke. Dodali so še, da je občina pridobila mnenje informacijskega pooblaščenca, ki pravi, da to z vidika varstva osebnih podatkov ni sporno in je prav, če se z delnim zaprtjem seje občinskega sveta za javnost, varujejo nejavni osebni podatki posameznikov.