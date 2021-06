Zaključek sojenja Vlaoviću

Zaključilo se je tri mesece dolgo sojenje Luki Vlaoviću, ki je leta 2014 že bil obtožen poskusa uboja fanta dekleta, v katero je bil zaljubljen. Zdaj pa ga je obtožnica bremenila poskusa uboja svoje nekdanje žene in 4-letne hčerke, saj sta bili z avtom namenjeni domov, omamljeni pa bi lahko zelo hitro povzročili prometno nesrečo. Zastrupil ju je z večjo količino zdrobljenih pomirjeval, ki jih je posul na krofe, skupaj s sladkorjem, ko je nekdanja partnerka prišla po hčerko. Ali je šlo za namerno dejanje ali nesrečo, je presojal senat, saj je Vlaović v svojem zagovoru trdil, da je v možnarju, v katerem je tablete zdrobil, da bi jih sam zaužil s čajem, te pozabil in nato vanj stresel in zdrobil še sladkor.

