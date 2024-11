Policija potrdila, za tragično železniško nesrečo je kriv človeški faktor

Policisti so zaključili preiskavo lanske decembrske nesreče, v kateri sta dva zaposlena pri Slovenskih železnicah izgubila življenje, še dva sta bila poškodovana, eden celo huje. Prikimali so ugotovitvam Slovenskim železnic, da je za nesrečo na železniških tirih kriv človek. Proti trem zaposlenim so policisti podali kazensko ovadbo, sumijo namreč, da je nesreča nastala iz malomarnosti in s kršitvijo varnostnih pravil. Za tovrstna kazniva dejanja je zagrožena kazen do osmih let zapora.