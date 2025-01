Zaključena reševalna akcija, madžarskega pohodnika našli mrtvega

Reševanje madžarskega pohodnika, ki je bil od nedelje izgubljen v Kotliški grapi, se je nadaljevalo. Vremenske razmere so reševalcem dopuščale, da so se lahko s helikopterjem približali kraju nesreče in se do njega spustili po vrveh. Ponesrečenca so v težkih snežnih razmerah žal našli mrtvega. Njegovo truplo so spravili na helikopter in prepeljali v dolino. Že v ponedeljek je sicer gorskim reševalcem po zahtevni akciji uspelo rešiti pohodnico, ki je bila z njim, kar je bil, glede na razmere, pravzaprav čudež.