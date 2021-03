Zaključili dveletno preiskavo prostitucije v Šentilju

V Šentilju so kriminalisti zaključili dveletno preiskavo, v okviru katere so ustavili delovanje hudodelske združbe, ki se je ukvarjala s trgovanjem z ljudmi. Prostitucija je v enem izmed nočnih lokalov v Šentilju potekala skoraj deset let. Pod pretvezo, da jim ponujajo boljše življenje, so člani kriminalne združbe v Slovenijo uvozili 38 žensk in jih prisilili v prostitucijo. Kriminalisti so zdaj prostost odvzeli petim osumljencem, pripor pa je bil predlagan zgolj za najemnika lokala, kjer se je prostitucija izvajala.

