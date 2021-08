Zaključuje se evakuacija ljudi iz Afganistana

Končuje se ena največjih novodobnih mednarodnih evakuaciji, mnogi Afganistanci pa so prepričani, da bo s koncem avgusta konec tudi njihovih možnosti za pobeg izpod vladavine talibanov. V štirinajstih dneh smo bili priča trem eksplozijam v okolici letališča v Kabulu, kjer vse od vstopa talibanov v glavno mesto vladajo kaotične razmere. Ameriška vojska je v ponedeljek uspešno prestregla pet raket, ki so letele na kabulsko letališče, v nedeljo so z brepilotnim letalom napadli avtomobil avtobombo, ki so jo nastavili pripadniki afganistanske izpostave Islamske države, v napadu z brezpilotnikom je bilo ubitih najmanj 6 civilistov. V četrtkovem bombnem napadu samomorilca pa je bilo ubitih več kot 170 ljudi. Okno varnega odhoda iz države se torej zapira. Z letališča v Kabulu pa vzleta vse manj letal.