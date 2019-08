Sanacija proge po nesreči v Hrastovljah se zaključuje

Sanacija proge po nesreči v Hrastovljah, ki je stala milijon evrov in pol, se zdaj zaključuje. Vendar pa bodo za vsak dan, ko je bila proga zaprta, plačali še dodatne pol milijona evrov. Številke škode so visoke, a sreča v nesreči je, da ni prišlo do večje okoljske katastrofe, čeprav so govorice, da mineralno olje, ki je bilo zaznano v eni od vrtin, tja ni prišlo po naključju, vse glasnejše.