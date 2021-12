Zakon o dolgotrajni oskrbi, opozicija na nogah

Slovenija je dobila nov, že dve desetletji težko pričakovan zakon o dolgotrajni oskrbi. Zakon obsega ukrepe, namenjene tistim, ki so odvisni od pomoči drugih. Predstavlja pa nekakšen krovni zakon, ki združuje ukrepe, ki so bili prej razdeljeni v več različnih zakonov. Pa vendar je opozicija na nogah, saj je financiranje izvajanja zakona predvideno le do leta 2025. Do takrat bo morala vlada, katera koli to že bo, sprejeti nov zakon in najverjetneje uvesti dodatni prispevek.