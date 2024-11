Zakon o pozabi: 'Treba je odpraviti diskriminacije'

Izvedeti, da si zbolel za rakom, je verjetno eden največjih šokov v življenju. Življenje se ustavi. A še nikoli preživetje bolnikov s to zahrbtno boleznijo ni bilo večje. Obstaja življenje po diagnozi in zdravljenju. Obstaja velika možnost, da se boste vrnili nazaj v svoje staro življenje. Pa se boste res lahko? Bolniki z rakom in tisti, ki so ga premagali, namreč trčijo v zid, ko bi radi sklenili zavarovanje ali dobili kredit. Tam namreč naletijo na vprašanje o svojem zdravstvenem stanju in se pri odgovoru zanje vse konča. Bi lahko to popravil zakon o pozabi, o katerem so poslanci razpravljali, v petek pa bodo še glasovali?