PKP 7 bi 'odnesel' dobrih 10 odstotkov vseh zdravnikov in zobozdravnikov

V Državnem zboru je bil na mizi, sicer na matičnem odboru za finance, več kot pol milijarde vreden, že sedmi protikoronski paket za blažitev posledic drugega vala epidemije. A kljub temu, da je paket socialno naravnan, vsebuje tudi slabe rešitve. Tako imenovani ukrep prenehanja delovnega razmerja, ko delavec izpolni 40 let delovne dobe in starost 60 let, bi takoj upokojil 13.000 ljudi, kar bi za ZPIZ pomenilo 245 milijonov evrov dodatnega denarja za pokojnine na leto. Na Zdravniški zbornici pa opozarjajo, da se bo v prihodnje občutno zmanjšal dostop do zdravnikov. Skupaj kar 10,51 % vseh trenutno aktivnih zdravnikov in zobozdravnikov.