Dvourno soočenje nasprotnikov in zagovornikov zakona o vodah

Čez 12 dni bomo šli na referendum o zakonu o vodah. Da zakon ne bi bil uveljavljen, bi morala na referendumu PROTI obkrožiti vsaj petina volivcev, kar je 340.007 ljudi, hkrati pa jih mora biti tudi več kot tistih ZA. Da gre za pomembno vprašanje, je pokazalo tudi dvourno soočenje zagovornikov in nasprotnikov zakona v Predsedniški palači. In medtem ko prvi pravijo, da zakon ne bo poslabšal stanja voda, pobudniki referenduma pravijo, da sprememba odpira možnost pravnega nereda in zmede ter da omogoča možnost posegov v vodna in priobalna zemljišča velikim investitorjem.

icon-expand