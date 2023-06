Agonija zakoncev Cerar: porušili hišo, v kateri sta živela 60 let

Po tem, ko so v začetku junija več kot 70-letna zakonca Cerar iz Domžal deložirali, sta sedaj tudi dobesedno ostala brez strehe nad glavo. Njuno hišo, v kateri sta živela skoraj 60 let, so namreč porušili do tal. Cerarjeva so izselili zaradi administrativne napake pri vpisu lastništva zemljišča v zemljiško knjigo, ki naj bi se zgodila konec 60. let prejšnjega stoletja. Vse od takrat pa bijeta sodno bitko s sosedi, ki vztrajajo, da je njuno zemljišče v resnici njihovo. Cerar je sicer odločen, da bo kljub temu, da so od njegovega doma ostale le še ruševine, boj nadaljeval in pravico iskal na evropskem sodišču.