Zakonca Kavčič predstavljata nov produkt: Mr. in Ms. Jam

Podjetniki preteklih sezon oddaje Štartaj, Slovenija! so tudi v tem čudnem obdobju zavihali rokave in razvijali nove produkte, ki so že na Šparovih policah. Uroš In Valentina Kavčič, ki sta na kmetiji v Vipavski dolini posadila nasad breskev ter začela izdelovati marmelade, tokrat predstavljata sadne namaze Mr. in Ms. Jam. Vsi ljubitelji sladkega jih boste brez slabe vesti namazali saj so skorajda brez dodanega sladkorja. Ms. Jam. je tako kot se za damo spodobi povsem naravna - brez sladkorja.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:29 audio-control-play-line Iz SVETA: Nov produkt 02:57 audio-control-play-line Iz SVETA: Sadni namazi icon-chevron-left icon-chevron-right