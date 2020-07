Gostilna Meja po 20 letih sodnih sporov v roke upravičenega lastnika

Po več kot 20 letih je zgodba o gostilni Meja dobila svoj epilog in se vrnila v last srbskih lastnikov. Zakonca Vajnhandl sta si po razpadu Jugoslavije, takrat prazno gostilno Putnik, neupravičeno prilastila in ponaredila kupoprodajno pogodbo, aneks in potrdilo o plačilu kupnine, s tem pa dolga leta izkazovala lastništvo. Da jima nepremičnina ne pripada, je bilo pravnomočno ugotovljeno že leta 2004, a gostilna je bila vse do danes odprta.