Žaljiva komunikacija Plenkovića in Milanovića: od nilskega konja do huligana

Politični divjak, zakompleksani lažnivec, nilski konj, hijena, skorumpirani mrhovinar, huligan ... To je le nekaj žaljivk, s katerimi se zadnje dni javno obkladata hrvaški predsednik Zoran Milanović in premier Zoran Plenković. Da se nikoli nista marala, ni skrivnost. A politična komunikacija je po njunem zadnjem sporu okoli imenovanja ustavnega sodnika dosegla dno. Premier Plenković je celo razmišljal o odpoklicu predsednika zaradi sovražnega govora. A priljubljenost levosredinskega Milanovića kljub že skoraj ’trumpovski’ retoriki na desnici in v javnosti nasploh narašča.

