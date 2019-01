Žalostna vest iz Španije: dveletnega Julena so našli mrtvega

"Ob 1.25 so reševalne ekipe dosegle točko, na kateri se je deček nahajal, in naletele na negibno telesce," je sporočil Alfonso Rodriguez Gomez de Celis , vladni predstavnik Andaluzije. Julenovim staršem je izrazil svoje globoko sožalje.

Rudarji, ki so – tako kot dečkova družina – upali do zadnjega, so sicer tik pred ciljem naleteli na kamnito pregrado. Sprožiti so morali še eno, že četrto eksplozijo v rovu, nato pa so kopanje nadaljevali kar z rokami.