Zamaskirani moški s palicami napadli potnike na vlakih

Video posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo, kako so moški v belih majicah in s palicami v rokah v nedeljo ob pol enajsti uri zvečer po lokalnem času nasilno napadli ljudi na podzemni železniški postaji in v vagonih vlakov. Pri tem so ranili 45 ljudi, ena oseba pa je v kritičnem stanju.

Eden izmed tamkajšnjih poslancev se je na Twitterju spraševal, zakaj policija ni posredovala prej, da bi prekinila napad. "Hongkong ima eno največjih razmerij med številom policistov in prebivalcev," je tvitnil Ray Chan .

Še vedno ni jasno, kdo so bili napadalci, ki so napadli nič hudega sluteče potnike, med kateri so bili tudi posamezniki, ki so se vračali z nedeljskih množičnih protestov v središču mesta.

Oglasil se je še en opozicijski poslanec Lam Cheuk-ting, ki se je prav tako vprašal, zakaj je policija potrebovala več kot uro časa, da je prispela na kraj dogodka, ter dodal, da je skupina moških zagotovo povezana z organiziranimi kriminalnimi združenji."Ali po novem Hongkong dovoljuje takšnim skupinam, da delajo, kar hočejo, in pretepajo ljudi na ulici z orožjem?"

Glede dogodka se je že odzvala tudi hongkonška vlada. V izjavi so zapisali, da so se v okrožju Yuen Long"nekateri ljudje zbrali na peronih postaje MTR in kupejih vlaka ter napadli potnike".

"To je popolnoma nesprejemljivo za Hongkong kot družbo, ki spoštuje načela pravne države. Vlada močno obsoja vsakršno nasilje in bo z vso resnostjo sprejela izvršilne ukrepe," so sporočili.

Množični napad je sledil zadnjemu velikemu prodemokratičnemu shodu v središču Hongkonga, katerega se je v nedeljo udeležilo več kot 430.000 ljudi (po podatkih policije 138.000). Na njem so protestniki zahtevali umik predloga zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski ter neodvisno preiskavo domnevnega policijskega nasilja na preteklih demonstracijah.

Tudi tokrat so demonstracije minile v znamenju spopadov med protestniki in policijo. Varnostne sile so uporabile solzivec, da bi razgnale protestnike, ki so blokirali ulice.

Bonnie Leung iz organizacije Civilna fronta za človekove pravice je voditeljico Hongkonga Carrie Lam pozvala, naj "preneha biti gluha do zahtev hongkonških ljudi".

Hongkong sicer že več kot mesec dni pretresajo množični in večinoma mirni protestni shodi, v tem času pa je prišlo tudi do nekaj nasilnih soočenj protestnikov in policije. Shode je zanetil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski.

Lamova je sicer začasno ustavila postopek sprejemanja tega zakona, manj pa je bilo narejenega glede ostalih zahtev protestnikov, kot so demokratične reforme, splošna volilna pravica in večje svoboščine.