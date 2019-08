Celo poletje so številni otroci, nekateri tudi prvič v življenju, preživljali morske trenutke sreče v okviru akcije Veriga dobrih ljudi. Kopanje, spoznavanje novih prijateljev in aktivno preživljanje prostega časa je bilo vodilo tega poletja. In podobno veselo je bilo, ko je v Zambratijo prišel Deželak Junak, ki je nabiral številne kilometre, da je lahko mnogim otrokom omogočil počitnice na morju.