Zamešal sončni zahod za požar in poklical gasilce

V Hamburgu so ta teden uživali v spektakularnem sončnem zahodu, ko je nebo žarelo v rožnatih in oranžnih odtenkih. Moški pa je podvomil v naravne lepote in posumil, da nekod gori ter na pomoč poklical gasilce. Ti so ga že po telefonu pomirili, da je šlo le za optično prevaro.

Nemški časnik Die Weltje poročal o moškem, ki je sončni zahod zamenjal za požar in poklical gasilce. Tiskovni predstavnik klicnega centra je ta teden dejal, da to ni redek pojav, saj pogosto prejmejo klice, ko osebe pomešajo sončne zahode s požarom. Takole je 'rdeč sončni zahod' na letališču Jožeta Pučnika pri nas ujel Miro Majcen. FOTO: Miro Majcen Vremenoslovci so pojasnili, da ob večerih sončni žarki zaradi svoje dolžine pogosto sijejo v bolj rdečih odtenkih. V kombinaciji z nizkimi oblaki pa na nebu nastanejo zelo močne barvne kompozicije.