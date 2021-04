Zamude pri dobavi AstraZenece: v maju naj ne bi prejeli niti enega odmerka tega cepiva

Zaradi nezadostne količine cepiva Moderna so v Zdravstvenem domu Ljubljana morali prenaročiti vse, ki so bili s tem cepivom cepljeni tretjega aprila in tudi nekatere, ki so prvi odmerek prejeli drugega aprila. Drugi odmerek bodo tako prejeli teden dni kasneje, ko bo cepivo spet dobavljivo. Še večje presenečenje je število odmerkov, ki jih pričakujemo v maju od proizvajalca AstraZeneca. Namreč, ta številka naj bi bila nič.

