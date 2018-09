Zamudil letalo, nato pa stekel za njim na letališko ploščad

Na letališču v Dublinu je neimenovani moški, potem ko je zamudil vkrcanje, pobegnil na letališko ploščad in poskusil zaustaviti Ryanairovo letalo, ki je bilo na poti v Amsterdam. Nepremišljen podvig mu ni uspel, saj so ga irski policisti in zaposleni pri letalskem prevozniku še pravočasno zaustavili.

V četrtek v zgodnjih jutranjih urah se je na letališču v Dublinu pripetil nenavaden incident. Eno od letal nizkocenovnika Ryanair, ki je bilo na poti v Amsterdam, se je ravno odpravljalo na vzletno pisto, nato je neimenovani moški stekel v bližino letala in pilotu mahal, naj zaustavi let. Tega je moški, skupaj s partnerico, zamudil, potem ko se je prepozno zglasil na terminalu. Zaradi petkove stavke kabinskega osebja bo Ryanair odpovedal 150 letov. FOTO: AP "Moški in ženska sta bila pozna in sta se pri izhodnih vratih zglasila, potem ko se je vkrcanje že končalo. Čakali smo ju 21 minut, preden smo zaprli izhodna vrata," je za medije povedal predstavnik Ryanaira. "Potnika sta se kregala z našim osebjem, nato je moški postal neobvladljivo jezen, začel je tudi udarjati po oknih. V nekem trenutku je stekel skozi izhodna vrata na letališko ploščad, kjer se je letalo ravno odpravljalo na pisto," so še povedali pri irskem nizkocenovniku. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Irski policisti so pogumnega potnika še pravočasno zaustavili in ga odpeljali na bližnjo policijsko postajo. Ryanair se pripravlja na stavko Letalska družba Ryanair se sicer pripravlja na petkovo stavko kabinskega osebja v Belgiji, Italiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Španiji, zaradi katere bodo morali odpovedati 150 letov. Sindikati trdijo, da bo petkova 24-urna stavka največja v zgodovini irskega prevoznika. Zaposleni pri Ryanairu sicer že dlje časa zahtevajo višje plače in izboljšanje delovnih razmer.