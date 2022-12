Na drugi dan sojenja slovenski celici črnogorske kriminalne združbe Kavaški klan so pred sodnika stopili trije osumljenci, med njimi tudi Blaž Kadivec, brat domnevnega vodje slovenskega dela Klemna Kadivca. Slednji se je pred sodnikom, kljub temu da ga je zagovarjal že njegov odvetnik, zagovarjal tudi sam. Vsi trije osumljeni so krivdo zanikali, njihovi zagovorniki pa so sodniku predlagali izključitev enega najpomembnejših dokazov.