Zanimanje za cepljenje proti gripi vedno večje

Po tem, ko je takoj po s covidom zaznamovanih letih zanimanje za cepljenje proti gripi nekoliko upadlo, se letos spet povečuje. Proti tej bolezni, ki je najbolj nevarna za starejše, otroke in bolnike s pridruženimi boleznimi, se sicer lahko cepimo že od prejšnjega tedna in tako preprečimo hujši potek, zaradi katerega je vsako leto hospitaliziranih med 500 in 600 bolnikov. Hkrati pa se lahko cepite tudi proti bakterijski pljučnici in covidu.