Zanimanje za cepljenje vse manjše, nič drugače ni v tujini

Zanimanje za cepljenje upada. V starostni skupini od 60 do 64 let je opaziti veliko 'luknjo', prvi odmerek je prejelo manj kot 40 odstotkov ljudi, čeprav te cepijo že od sredine aprila. Nič drugače ni v tujini, ameriški strokovnjaki pa zato ugotavljajo, da bo čredno imunost praktično nemogoče doseči. Virus bo po njihovih ocenah še nekaj časa med nami, od naše precepljenosti pa bo na koncu odvisno, kako hude bodo posledice v naslednjih letih. Soustanovitelj Sledilnika covid-19 Luka Renko je zato prepričan, da bi morali na cepljenje aktivno vabiti vse, in to brez predhodne registracije, kot je to storila Velika Britanija za vse, starejše od 50 let. Rezultati so zavidljivi, v nekaterih skupinah beležijo več kot 90-odstotno precepljenost.

icon-expand