Zaostreni odnosi na srbsko-kosovski meji

Med Kosovom in Srbijo znova vre. Priština je uradni Beograd obtožila ugrabitve treh pripadnikov kosovske policije, ki so jih srbske sile aretirale na meji med državama. Srbi Kosovo obtožujejo, da so oboroženi policisti vdrli globoko na ozemlje Srbije, Kosovo pa nasprotno vztraja, da so bili specialci na kosovskem ozemlju. Incident preiskujejo tudi pripadniki Kforja, medtem pa je Priština na jezo Beograda prepovedala prehod meje za tovornjake s srbskim blagom in registrskimi tablicami. Predsednik Vučić prvega moža Kurtija obtožuje, da želi izzvati vojno.