Zaostritev za rdeče regije: zaprti lokali, omejeno gibanje, nošnja mask na prostem...

Šolanje na daljavo od šestega razreda naprej se začne v ponedeljek, opolnoči pa začnejo v sedmih rdečih regijah v državi veljati močno poostreni ukrepi. Gibanje bo omejeno, zapirajo se gostinski lokali, fitnesi in ostali športno-rekreacijski centri, prepovedane bodo javne in kulturne prireditve ter verski obredi. V rdečih regijah bo od petka naprej obvezno nošenje maske tudi na prostem. Kakšne so izjeme glede nošnje mask, če sploh so?

