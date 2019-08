'Leteči mož' z letečo desko preletel Rokavski preliv

Francoski izumitelj Franky Zapata je s svojo letečo desko, ki jo je razvijal več let, v 22 minutah uspešno preletel Rokavski preliv. Po njegovih navedbah je potoval s hitrostjo med 160 in 170 kilometrov na uro. Spremljali so ga trije helikopterji, ob pristanku v Veliki Britaniji pa ga je pričakalo na ducate radovednežev in novinarjev.

FOTO: AP Štiridesetletni Zapata, nekdanji prvak v vožnji z vodnimi skuterji, se je namenil preleteti Rokavski preliv iz mesta Sangatte na severni obali Francije do pristanišča v britanskem mestu Dover na južni obali Velike Britanije, ki sta oddaljena okoli 35 kilometrov. Podvig je nameraval izvesti stoječ na leteči deski. Podoben poskus 25. julija, na 110. obletnico prvega preleta Rokavskega preliva z letalom, mu je spodletel, saj je padel v vodo, ko je vmes poskušal pristati, da bi dotočil gorivo. V nahrbtniku ima namreč okoli 35 kilogramov kerozina, kar je dovolj za približno 10 minut letenja. Danes pa mu je podvig uspel. Po uspešnem preletu je dejal, da je"vse šlo odlično", še vedno pa mu je velik izziv predstavljal pristanek za oskrbo z gorivom po treh četrtinah preletene poti. Tokrat je imela ladja, na kateri je pristal, večjo pristajalno površino. Pred desetimi dnevi se mu je sicer ob padcu v vodo leteča deska poškodovala, a je njegova ekipa delala po več ur na dan, da jo je popravila. Rokavski preliv je preletel v 22 minutah. FOTO: AP Zapata je letečo desko razvijal zadnja tri leta, čeprav je pri prvem poletu z njo izgubil dva prsta, ki mu ju je posrkalo v turbine. Že doslej je bil nosilec Guinessovega svetovnega rekorda za najdaljši polet z letečo desko, za 2,2 kilometra dolg polet preko Sredozemskega morja aprila 2016. Današnji podvig pa bi mu morali kot rekord še priznati. Zapata je bil atrakcija že na letošnji vojaški paradi v Franciji 14. julija, kjer je s svojo letečo desko poletel nad množico in pred očmi svetovnih voditeljev, med njimi francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemške kanclerke Angele Merkel. Francoska vojska je njegovemu podjetju Z-AIR decembra podelila tudi 1,3 milijona evrov za razvoj leteče deske.