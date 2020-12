Zapisniki sej strokovne skupine razkrili, da vlada priporočil stroke ne upošteva

V kolikšni meri Janševa vlada pri sprejemanju in sproščanju ukrepov upošteva zdravstveno stroko? To razkrivajo zapisniki sej strokovne skupine, o katerih je najprej poročal portal Necenzurirano. Izdajanje epidemioloških karanten ni pravočasno, aplikacija za beleženje stikov funkcionalno ne deluje, informiranje javnosti naj ne sloni več na vladnih tiskovnih konferencah. To je bilo le nekaj predlogov in mnenj strokovne skupine v času drugega vala.