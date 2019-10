Zaplenjen sarkofag znova v Kairu

Pozlačen sarkofag, ki je bil zaplenjen med egiptovsko revolucijo leta 2011, se je vrnil v Kairo. Krsto iz obdobja med 2. in 1. stoletjem pr. n. št., v kateri je bil pokopan duhovnik Nedjemankh, so prejeli iz New Yorka. Za sarkofag, ki ga je leta 2017 od pariškega prodajalca umetnin kupil Metropolitanski muzej, se je izkazalo, da je bil ukraden.

Sarkofag, visok 1,8 metra, ki se je v Kairo vrnil v torek, je zanimanje požel ne le zaradi svoje zgodovinske vrednosti, ampak tudi ker je bil osrednji predmet znotraj mednarodne prekupčevalske verige. Ukraden je bil v južni egiptovski pokrajini Minja v času vstaj v Egiptu. Okrašeno krsto iz obdobja Ptolemajskega kraljestva, ki je pripadala visokemu svečeniku boga Herišefa, je newyorški Metropolitanski muzej odkupil za 3, 8 milijona dolarjev. Krsta naj bi najprej potovala v Združene arabske emirate, nato v Nemčijo, pozneje pa v Francijo. Februarja so morali razstavo, na kateri so na ogled postavili sarkofag, zapreti, saj so prejeli informacijo, da je bil ta del zaplenjenih artefaktov.