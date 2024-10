Kaj nov način obračunavanja omrežnine pomeni za gospodinjstva?

Izračun omrežnine, ki na položnicah za elektriko predstavlja približno tretjino zneska, se močno spreminja. Po novem imamo tako zdaj dve sezoni, zimsko in poletno, pet časovnih blokov, ki so razdeljeni tudi na delovne in dela proste dni. A kaj to pravzaprav pomeni za gospodinjstva? Mnoge namreč nova položnica, ki jo bomo prejeli novembra, močno skrbi. A na Agenciji za energijo mirijo, povprečno gospodinjstvo naj bi na leto celo prihranilo približno 20 evrov. Ni se vam treba bati, pa tudi svojih navad vam ne bo treba spreminjati.