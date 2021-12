Zapleti na avstrijski meji za tiste, ki so bili prvotno cepljeni s cepivom Janssen

Pri prehajanju slovensko-avstrijske meje je kup težav in nejasnosti. Kako v sosednjo Avstrijo? Rečeno je bilo, da potrebujejo negativen PCR-test – z redkimi izjemami seveda – vsi razen tistih, ki so že prejeli poživitveni odmerek. A se je pri potnikih, ki so bili prvotno cepljeni s cepivom Janssen, zapletlo. Na slovensko-avstrijski meji od zaostritve vstopnih pogojev vlada prava zmeda, saj še vedno ni jasno, kdo lahko k našim severnim sosedom potuje brez PCR-testa oziroma karantene. Avstrijski mejni organi oziroma policisti si nov odlok o veljavnosti digitalnega covidnega potrdila razlagajo vsak po svoje.