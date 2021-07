Državna volilna komisija prepoznala zaplete pri referendumu, odgovornosti ne prevzemajo

Referendum o vodi, ki se je končal s prepričljivimi 87 odstotki proti, je ves čas potekal ob očitkih o oteževanju glasovanja. Državna volilna komisija je pripravila odgovor na očitke, ki so leteli nanjo glede obveščanja socialnovarstvenih zavodov in volivcev v tujini, določitve volišč za predčasnega glasovanja, obveščanja o samem volišču in dnevu glasovanja ter zapletov pri oddaji vlog peko e-uprave. Državna volilna komisija je nekatere očitke tudi sama prepoznala, a zanje, kot pravijo, ne more prevzeti odgovornosti.



