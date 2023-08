Zapornice postale matere: novorojenčki v zaporu na Igu

Štorklje včasih zanese tudi v kraje, ki niso ravno klasični in kjer jih nismo vajeni. Lani so kar trikrat obiskale ustanovo, kjer so samo ženske, govorimo o ženskem zaporu na Igu. Lani so tam imeli kar tri novorojenčke hkrati. In četudi obstaja tudi možnost prekinitve kazni ob nosečnosti oziroma porodu, pa ta ne pride v poštev vedno. Iz porodnišnice jih zato odpeljejo z mamo nazaj v zapor, tudi obsojenko, ki je v zaporu s hčerko že 13 mesecev. Kako je za otroke poskrbljeno?