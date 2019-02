Zaporniki priskočili na pomoč: vdrli v avto in rešili deklico

Neki ameriški družini so prišle prav posebne spretnosti zapornikov, ki so vlomili v parkiran avto in iz njega rešil njihovo enoletno hčerko. Oče je namreč hči po nesreči zaklenil v avto, zaporniki pa so ravno v tistem času v bližini opravljali dela na cesti.

Kaznjenec in štirje njegovi kolegi so v okrožju Pasco pri Tampi vlomili v športni terenec, da bi iz njega rešili malčico. Njena mati Shadow Lantryje vse skupaj posnela in objavila na Facebooku. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na posnetku je videti, kako kaznjenci, oblečeni v zaporniške uniforme, z obešalnikom za oblačila vlamljajo v avto. Deklica je ostala zaklenjena v avtu, ko jo je njen oče pripel v otroški sedež na zadnji klopi in ključ odvrgel na sprednji sedež. Ko je zaprl vrata, pa je ugotovil, da se je avto zaklenil. Zaporniki so ravno takrat v bližini opravljali dela na cesti in so skupaj šerifovimi pomočniki prihiteli na pomoč. Lantryjeva je v videu dejala, da je reševalna akcija trajala približno pet minut in da je deklica iz avta prišla nepoškodovana. "Hvala bogu za kriminalce na svetu. Spoštujem vas vse," je dodala.