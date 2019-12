Zaposlili so jo na delovnem mestu, za katerega ni izpolnjevala pogojev

Premier Marjan Šarec in njegov državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec bosta prejela vabilo na zaslišanje pred Toninovo komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Knovs je namreč razkril, da je Sova s premierjevo znanko sklenila kar dve pogodbi o zaposlitvi in še aneks. Najprej so jo zaposlili na delovnem mestu, za katerega ni izpolnjevala pogojev.