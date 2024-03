Žalik zapravil možnost predčasnega odpusta

Bojan Žalik, prvi Slovenec, ki je bil za umor prleškega podjetnika in zaradi štirih poskusov umora obsojen na najvišjo kazen 30 let zapora, bo še nekaj let za rešetkami. Potem ko je bil že na odprtem oddelku v Rogozi in je tudi že zaprosil za pogojni izpust, se je zdaj znova znašel na zaprtem oddelku na Dobu. Med prostim izhodom se je namreč psihično in fizično znesel nad svojo ženo, izrekli so mu tudi prepoved približevanja.