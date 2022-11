Zaprli še pet ambulant družinskih zdravnikov

V Sloveniji je brez osebnega zdravnika ostalo 130.000 ljudi, ki plačujejo zavarovanje. Samo v Ljubljani okoli 15.000. Zdaj pa je zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti in ostalih nepredvidenih dogodkov vrata zaprlo še pet ambulant družinskih zdravnikov v Zdravstvenem domu Polje, bolnike so preusmerili v ZD Fužine, kjer ravno tako primanjkuje kadra. Pacienti so zato upravičeno zaskrbljeni, kako, če sploh, bodo prišli do zdravnika, ko se bodo v zdravstveni dom zgrnili še tisti iz enote Polje.