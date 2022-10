Zaprt dostop do lastnega zemljišča, v svoje stanovanje skozi okno

Zagotovo je imel že vsak od nas kdaj neprijetno izkušnjo s sosedom. Slovenci pa smo znani po tem, da se v spore največkrat zapletemo prav s človekom, s katerim si delimo ograjo ali steno. V hrvaški občini Marčana pa več ljudi zaradi enega soseda sploh nima dostopa do svojega zemljišča. Težava je namreč v zaprti cesti, ki je zdaj že skoraj deset let v lasti Italijana, ta pa jo je z ograjo zaprl za vse, tudi za sosede, ki imajo vhode v hiše za ograjo. Sosedi so po več letih neuspešnega pridobivanja službene poti obupani, saj morajo v svoje domove vstopati skozi okna. Odstranitev ograje pa za zdaj neuspešno zahteva tudi občina.