'Zaprtje Debelega rtiča sem omenil, da bi streznil ljudi'

Ob boju z ognjenimi zublji pa na drugi strani potekajo boji za vsako kapljo pitne vode. Redukcije so nujne, da bo pitna voda čim dlje tekla iz pip gospodinjstev, a v torek je koprski župan Aleš Bržan rešitev videl v omejevanju porabe vode v gospodarstvu, med drugim pa je izpostavil tudi začasno zaprtje mladinskega zdravilišča na Debelem rtiču. In to je na noge dvignilo zaposlene, pa tudi starše, ki so, kot pravijo na Debelem rtiču, v sredo zaskrbljeno klicali in preverjali, ali se bodo njihovi otroci v prihodnjih tednih lahko zdravili na morju. Debeli rtič jasno zavrača županov predlog o zapiranju zdraviliških programov, Bržan pa se posipa s pepelom: da bi streznil ljudi, sem izrabil njihovo ime.