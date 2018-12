Odpoved dal še zadnji, ki je ustavljal Trumpove nepremišljene odločitve

"General Jim Mattis se bo upokojil z odliko do konca februarja potem, ko je zadnji dve leti služil v moji vladi kot minister za obrambo," je tvitnil Trump in dodal, da je bil pod Mattisovim vodstvom dosežen izjemen napredek.

Ameriški obrambni minister James Mattis se je odločil, da ima dovolj in bo februarja zapustil položaj. Njegovo skorajšnje slovo ni bilo nepričakovano, kaplja čez rob pa naj bi bila odločitev predsednika Donalda Trumpa za umik ameriških vojakov iz Sirije, čemur je upokojeni general nasprotoval.

"General Mattis mi je bil v veliko pomoč, da so zavezniki in druge države plačale njihov del vojaških zavez. Novega ministra za obrambo bom imenoval kmalu," je še tvitnil Trump.

Mattis, ki je v času službovanja v vojski pred upokojitvijo dobil naziv"pobesneli pes", je bil v razpuščeni Trumpovi vladi ena redkih osebnosti, ki so vzbujale zaupanje in dajale določen občutek stabilizacije. S predsednikom nista imela enakega mnenja glede številnih Trumpovih zunanjepolitičnih zamisli.

Med drugim je general zagovarjal vztrajanje ZDA pri iranskem jedrskem sporazumu, ki ga je Trump zapustil, obenem pa je v sredo nenadoma naznanil, da umika ameriške vojake iz Sirije, kar je strateška usluga poleg Rusije tudi Iranu.

Mattis je v odstopni izjavi Trumpu zapisal, da odstopa zaradi tega, da bo Trump dobil obrambnega ministra s stališči, ki bodo bližja njegovim. Mattis je bil med drugim tudi proti Trumpovi impulzivni prepovedi služenja transseksualcev v vojski in napotitvi vojakov na mejo z Mehiko pred volitvami. Vendar pa je kot dober vojak izvršil ukaze vrhovnega poveljnika ZDA.

Mattisov odhod je bil pričakovan najmanj od oktobra, ko je Trump v pogovoru za televizijo CBS "izstrelil", da je general neke vrste demokrat in bo morda kmalu odšel. Mattis je potem novinarjem povedal, da se nikoli v življenju ni registriral za nobeno politično stranko.

Od Trumpa, ki je pod pritiskom preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016 v njegovo korist, so se tako doslej v dveh letih poslovili vsi pomembnejši člani vlade. Zamenjave so bile opravljene na vrhu State Departmenta, ministrstva za pravosodje in obrambo.

Na položaju je že tretji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton in tretji šef kabineta Mick Mulvaney. Odšel je minister za zdravstvo, konec meseca odhaja tudi notranji minister.

Svaril pred zaostrovanjem odnosov s Severno Korejo

Ameriški obrambni minister Jim Mattis je tisti obrambni minister, ki je ameriško vlado in svet svaril, da se grožnja severnokorejskega jedrskega napada stopnjuje. Na nedavnem obisku v Južni Koreji je oblasti v Pjongjangu posvaril, da ZDA nikoli ne bodo pristale na Severno Korejo kot jedrsko silo. Posvaril je, da se grožnja severnokorejskega jedrskega napada stopnjuje.

"Severna Koreja je okrepila grožnjo, ki jo s svojim nezakonitim in nepotrebnim raketnim in jedrskim programom predstavlja sosedam in svetu," je ob drugem dnevu svojega obiska v Južni Koreji dejal Mattis.