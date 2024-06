Divji zahod na nepremičninskem trgu: nekoč potovalna agencija zdaj stanovanje

Večstanovanjska stavba na Brilejevi ulici v Ljubljani, v pritličnih prostorih pa na videz zapuščeni prostori nekdaj potovalne agencije, ki se trenutno oglašujejo kot stanovanje za prodajo. Število takšnih stanovanj v zadnjem času narašča, so pa na stanovanjski inšpekciji po besedah v. d. direktorja Inšpektorata za stanovanja Boštjana Rusa s tem seznanjeni. Rus dodaja, da je glavno vprašanje to, ali se ta objekt sploh uporablja v skladu z izdanim uporabnim dovoljenjem.

Dovoljenja sicer ni tako preprosto pridobiti, saj je za to potrebna sprememba namembnosti. Kot poudarja Zoran Đukić, lastnik in direktor Stoja nepremičnine, pa je za spremembo potrebno sledeče: "Pomembna je lokacijska informacija oziroma območje, ki to dovoljuje, in treba je zadostiti vsem urbanističnim kriterijem osvetlitve, parkirnih prostorov in seveda posebno pomembna je energetska učinkovitost." Đukič obenem dodaja: "Energetska učinkovitost pritličnega prostora s šipo ne bo nikoli ista kot učinkovitost stavbe s stenami, z opeko. Najlažje je spreminjati cele stavbe, poslovno stanovanjske stavbe v stanovanja, ne pa neke majhne luknje, ki obsegajo trideset kvadratov in nimajo svetlobe."

Današnji izpis iz zemljiške knjige pokaže, da je stanovanje iz Brilejeve, ki se prodaja za 175 tisoč evrov, v knjigi še vedno zapisano kot poslovni prostor. Kršitve neurejenih sprememb namembnosti pri nas nadzorujejo gradbeni inšpektorji, ki so potrdili, da preverjajo zakonitost gradnje. Lastniki objektov večkrat izrabijo tudi sive cone, zato je treba biti pri nakupih previden. V oglasu na Brilejevi je tako denimo dopisano, da gre za t. i. poslovni apartma.

"Če imaš poslovni apartma, ga lahko uporabljaš normalno za turistično ali poslovno rabo, vendar so pa drugačni stroški, takse so drugačne, tudi prispevki so drugačni in seveda ni prijave stalnega prebivališča, zato to ni tako močno zaželeno," zaključi Đukič.

So pa takšni apartmaji primerni za turistično in kratkoročno oddajo. Slednjo denimo kot dobro priložnost oglašujejo tudi pri stanovanju z nam zdaj že dobro znane Brilejeve ulice.