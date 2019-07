Zaradi 15-letnice, ki je zaman klicala na pomoč, odstopil notranji minister

Spomnimo, dekle po imenu Alexandra so ugrabili v sredo, ko se je nameravala z avtoštopom vrniti domov v Dobrosloveni na jugu Romunije. V četrtek zjutraj ji je uspelo trikrat poklicati številko 112 in sporočiti, da je ugrabljena. Pri tem je navedla informacije o tem, kje se nahaja, a policija njenega klica naj ne bi vzela resno. Našli so jo mrtvo, 65-letni osumljenec pa je poleg njenega umora priznal tudi umor 18-letnice.

V romunski prestolnici Bukarešta se je v soboto zbralo več tisoč ljudi, ki so izražali nezadovoljstvo z odzivom policije na izginotje in smrt 15-letnice. Na sobotnem protestu Romunov je bilo tako med drugim slišati kritike na račun nesposobnosti policije in tudi pozive vladi, naj odstopi. Danes je s položaja odstopil romunski notranji minister Nicolae Moga.