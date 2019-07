Zaradi agresivnega in nevarnega obnašanja dobila dosmrtno prepoved letenja

Britanski letalski prevoznik Jet2 je eno izmed svojih potnic Chloe Haines obtožil "agresivnega, neprimernega in nevarnega obnašanja" med junijskem letom z Londona do jugozahodnega dela Turčije. Zaradi "izjemno motečega obnašanja", ki je vključevalo tudi to, da je na silo želela odpreti vrata letala, je Hainesova dobila tudi doživljenjsko prepoved leta z omenjeno družbo, povrhu tega pa še račun za 85.000 funtov kazni (približno 94.545 evrov).

Po navedbah letalske družbe je bilo stanje na letu nevzdržno do te mere, da so morali letalo preusmeriti nazaj proti Londonu. Slednje je potrebovalo tudi spremstvo dveh vojaških letal, ki sta med hitenjem na nalogo "prebila zvočni zid, ki se je slišal več kilometrov naokrog".

V nadaljevanju so 25-letnico pridržali zaradi "suma dveh napadov in ogrožanja letala", je potrdila tudi tiskovna predstavnica policije v Essexu.

Dogodek so pojasnili tudi v letalski drižbi. "Jet2.com je potnici izrekel dosmrtno prepoved leta z njimi, ob tem pa je dobila tudi več kot 94 tisoč evrov kazni zaradi zelo motečega obnašanja, ki je vodilo v preusmeritev leta in tega, da je morala dve letali Typhoon aktivirati tudi vojska."

"Obnašanje gospe Haines je bil eden najresnejših primerov motečega obnašanja potnikov, ki smo ga kadarkoli doživeli," je dejal direktor družbe Steve Heapy. "Zdaj se mora soočiti s posledicami svojih dejanj. Mi pa si bomo odločno prizadevali povrniti stroške, ki so nastali zaradi preusmeritve letala. Kot družini prijazen letalski prevoznik imamo nično toleranco do takšnega motečega vedenja in upamo, da bo ta streznitveni incident, ki je imel resne posledice, dal ostro opozorilo drugim, ki so prepričani, da se lahko obnašajo na takšen način."