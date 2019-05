Zaradi Bieberjevih oboževalcev zaprli islandski kanjon: za vstop ti ponujajo podkupnine

Videospot, v katerem Bieber zakoraka po neokrnjeni vegetaciji, z nogami binglja čez pečino in se skopa v ledeni reki pod stenami kanjona, ima na Youtubu več kot 440 milijonov ogledov. Posledice povečanega obiska pa so vidne predvsem na vegetaciji in uničenih pešpoteh. Zato so oblasti kanjon najprej zaprle za dva tedna, ker pa si narava ni mogla tako hitro opomoči, so zaprtje kanjona še podaljšali.

A kljub temu, da so z ograjo zaprli vhod na območje kanjona, se oboževalci ne dajo kar tako odgnati. Vznemirjeni turisti poskušajo 'čuvaje kanjona' na vse mogoče načine prepričati, da jim odprejo 'vrata' do kanjona.

Zaradi prevelikega obiska turistov zaprli tudi slovito tajsko plažo

Povečan priliv turistov, ki derejo na neokrnjena območja narave, je le eden izmed primerov, kako masovni turizem škodljivo vpliva na naravne bisere Islandije. A ne le na Islandiji, tudi drugod po svetu oblasti zapirajo naravne znamenitosti, da si lahko opomorejo od škodljivega človeškega vpliva. Takšen primer je slovita plaža Maya na tajskem otoku Phi Phi, ki so jo zaradi prevelikega obiska dnevnih turistov in s tem povezanega onesnaževanja junija lani zaprli in bo ostala zaprta še do leta 2021.Tako so odločile oblasti, ki so ugotovile, da vodni ekosistem potrebuje več časa, da si opomore.