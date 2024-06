Najstnika z izjemno redko gensko boleznijo izkusila svet pod vodo

Slovenci že več desetletij orjemo ledino pri potapljanju invalidov, od nas pa se učijo tudi veliki. In tako se je pred meseci začela pisati uspešna zgodba dveh ruskih najstnikov, ki jima nekoč zaradi njune nenavadne zunanjosti niso dovolili na bazen, danes pa jima z jeklenko na hrbtu pod vodno gladino vzklikajo hura. Aljoša in Tasja namreč trpita za eno najredkejših genskih bolezni na Zemlji, za katero so značilne različne fizične deformacije, a kljub temu poskušata živeti običajno življenje najstnikov in celo upata sanjati oziroma se ozirati v za marsikoga povsem nedosegljivo vesolje.