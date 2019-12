Zaradi bombe, ki je vsebovala 65 kilogramov dinamita, evakuirali več tisoč ljudi

Tistim, ki živijo dlje stran, pa so dali dve možnosti: bodisi da že vnaprej zapustijo svoje domove bodisi med operacijo ostanejo v notranjosti.

Tamkajšnjim prebivalcem so oblasti naročile, da izpraznijo ’rdečo cono’ v starem delu mesta.

Iz centra italijanskega mesta Torino so morali danes zaradi intervencije onesposobitve bombe iz časa druge svetovne vojne evakuirati več kot 10.000 ljudi

Britanska bomba, ki je na območje mesta padla pred 70 leti, je vsebovala 65 kilogramov dinamita, so še sporočile oblasti.

Županja Torina Chiara Appendino je v izjavi povedala, da so morali onesposobiti vžigalnik na zadnji strani bombe.

Lokalni mediji so popoldne poročali, da je bila operacija uničenja bombe končana hitreje, kot so pričakovali, prebivalci znotraj dveh že omenjenih območij pa so se lahko vrnili v svoje domove.

V času operacije so zaprli tudi zračni prostor nad Torinom, na območju deaktivacije bombe so bili prisotni tudi vojaki.