Zaradi cepljenja proti covidu-19 upadlo zaupanje v cepiva

Epidemija covida se končuje in lahko rečemo, da je epidemiološki položaj v Sloveniji ugoden, je dejal Mario Fafangel z NIJZ. A zaradi cepljenja proti covidu-19 je upadlo zaupanje Slovencev v cepljenje nasploh. Da je njeno zdravje lahko zaradi kovida močno ogroženo, se je zbala tudi Renata Gričar, ki od začetka ni bila naklonjena cepljenju. Njeno življenje je bilo polno težkih preizkušenj. Ledvico so ji prvič presadili, ko je bila stara 18 let, letos pa mineva devet let, odkar so ji ledvico presadili še drugič.